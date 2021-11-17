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    Adıyaman’da tren kazası: 2 ölü

    Motosikletle tren raylarından karşıya geçmeye çalışan 2 kişi, yük treninin çarpması sonucu feci şekilde hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 17.11.2021 - 14:08
    • Güncelleme : 17.11.2021 - 14:13
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    Adıyaman’da tren kazası: 2 ölü

    Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Karaburun köyünden Tecirli köyünde bulunan bahçesine gitmek isteyen Hayrettin Sığırcı idaresindeki sepetli motosiklet, köy girişi yakınlarında tren rayları üzerinden karşıya geçmeye çalıştı.

    YÜK TRENİ ÖLÜME YOL AÇTI

    Bu esnada Malatya istikametinden Adana istikametine giden R.G. idaresindeki yük treni, motosiklete çarptı.

    2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Hayrettin Sığırcı kaza yerinde feci şekilde hayatını kaybetti, motosiklette bulunan Nizam Kurmaz ise ağır yaralandı.

    Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından önce Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne ardından ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Burada tedavi altına alınan Nizam Kurmaz, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Adıyaman’da tren kazası: 2 ölü

    SORUŞTURMA SÜRÜYOR

    Kaza yerinde hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü Hayrettin Sığırcı’nın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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