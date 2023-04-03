Adıyaman'da tüp, değişimi esnasında alev aldı Adıyaman'da esnafın bir anlık dalgınlığı faciaya neden olacaktı. Bir anda parlayarak alev alan tüp, korku dolu anlara neden oldu.

İHA

Adıyaman'ın merkez Sümer Meydanı yakınlarında bulunan dönercide, iş yeri çalışanları tarafından tüp değişimi yapılmak istenildi.

Tüp değişimi esnasında tüpün üst kısmında ateşli ekmek sacındaki alevler tüpe sıçradı.

Bir anda parlayan tüp alev alarak yanarken iş yeri çalışanları bir anlık panikle kendilerini dışarıya attı.

Islak bezle söndürmeye çalıştı

Saniyeler sonra iş yerine geri dönen çalışanlar, gördükleri bezleri ıslatarak tüpü söndürmeye çalıştı.

Bez kalmadığını anlayan bir çalışan, üzerindeki tişörtü indirerek ıslatıp, tüpün üzerine attı.

Yangın tüpüyle söndürüldü

Dökülen sular ve ıslak bezlere rağmen sönmeyen tüpe bu defa yangın söndürme tüpleriyle müdahale edildi.

Ölen yada yaralanın olmadığı olay anları kameralara saniye saniye yansıdı.

O anları anlatan iş yeri çalışanı Yusuf Kaya, şunları söyledi: