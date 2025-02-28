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İHA

Adıyaman'da polis ekipleri, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi sağlık kurulundan usulsüz sağlık raporu alındığı ihbarı üzerine harekete geçmişti.

Yapılan fiziki ve teknik takip sonucu, aralarında hastane yöneticileri ve personelinin de bulunduğu toplam 33 şüpheli adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.

5 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan ve aralarında kamu görevlilerinin de olduğu 5 kişi, sabah saatlerinde Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.