Adıyaman'da uyuşturucu tacirleri yakalandı

Uyuşturucu ticareti yapan 3 şahıs, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Arabada yakalanan şahıslar gözaltına alınırken, ehliyetsiz sürücüye 17 bin 440 lira ceza kesildi.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dağıtılmak üzere Diyarbakır’dan getirilen uyuşturucu sevkiyatının yapılacağı bilgisine ulaştı.

Harekete geçen ekipler, H.K., S.T., D.K., isimli 3 şahsın içerisinde bulunduğu aracı il merkezi girişinde durdurdu.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan aramalarda 1 kilo 50 gram kubar esrar ele geçirildi. 3 şahıs ise uyuşturucu ticareti yapmak suçundan polis ekiplerince gözaltına alındı.

EHLİYETSİZ SÜRÜCÜYE 17 BİN 440 LİRA CEZA

Öte yandan; uyuşturucu madde etkisinde ve ehliyetsiz araç kullanmaktan dolayı S.T., isimli şahsa toplam 17 bin 440 TL para cezası uygulanırken araç ise trafikten men edildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.