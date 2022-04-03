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Adıyaman'da uyuşturucu tacirleri yakalandı
Uyuşturucu ticareti yapan 3 şahıs, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Arabada yakalanan şahıslar gözaltına alınırken, ehliyetsiz sürücüye 17 bin 440 lira ceza kesildi.
- İHA
- 03.04.2022 - 13:31
Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dağıtılmak üzere Diyarbakır’dan getirilen uyuşturucu sevkiyatının yapılacağı bilgisine ulaştı.
Harekete geçen ekipler, H.K., S.T., D.K., isimli 3 şahsın içerisinde bulunduğu aracı il merkezi girişinde durdurdu.
3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Yapılan aramalarda 1 kilo 50 gram kubar esrar ele geçirildi. 3 şahıs ise uyuşturucu ticareti yapmak suçundan polis ekiplerince gözaltına alındı.
EHLİYETSİZ SÜRÜCÜYE 17 BİN 440 LİRA CEZA
Öte yandan; uyuşturucu madde etkisinde ve ehliyetsiz araç kullanmaktan dolayı S.T., isimli şahsa toplam 17 bin 440 TL para cezası uygulanırken araç ise trafikten men edildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.