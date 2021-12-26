Adıyaman'da üzerine asansör kafesi düşen adam kurtarılamadı

Bözköyük köyü yakınlarında bir firmada çalışan 28 yaşındaki işçi, üzerine düşen asansör kafesinin altında kalarak can verdi.

Adıyaman'ın Bozhöyük köyü civarında, bir firmanın pertol kuyusunda çalışan 28 yaşındaki Nurullah Karataş'ın üzerine asansör kafesi düştü.

KAFESİN ALTINDA AĞIR YARALANDI

Kafes altında kalarak ağır yaralanan Karataş, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

GENÇ İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Tedavi altına alınan genç adam, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Karataş'ın cenazesi, otopsi için morga kaldırılırken, olay ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.