Adıyaman’da vahşet: Eşini baltayla öldürdü Tartıştığı eşi tarafından kafasına balta ile vurulan kadın hayatını kaybetti. Zanlı koca, çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

Bir kadın daha koca vahşetine kurban gitti.

Korkunç olay, Adıyaman’ın Besni ilçesi Geçitli köyünde yaşandı.

27 Temmuz günü 65 yaşındaki Şıho O., eşi Ayla O. ile tartıştı.

12 gün dayanabildi

Tartışma sonrasında Şıho O., evde bulunan balta ile eşinin kafasına vurarak yaraladı.

Olayın bildirilmesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri, yaralı kadına ilk müdahaleyi yaptı ve onu Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

Hastanede 12 gün yaşam mücadelesi veren 61 yaşındaki kadın, hayatını kaybetti.

Katil koca tutuklandı

Şüpheli koca ise cinayet sonrası kaçtı.

Geniş çaplı soruşturma başlatan jandarma ekipleri, zanlıyı Hacıhalil köyündeki ormanlık alan içerisinde bulunan kayalık bölgede saklandığı esnada yakaladı.

Zanlı, çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.