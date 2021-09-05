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    Adıyaman’da virajı alamadı, takla atan araçta can verdi

    Direksiyon hakimiyetini kaybeden Tarık Yapıcı, virajı alamayınca minibüsü ile tarlaya yuvarlandı. Yapıcı, hurdaya dönen aracın içinde can verdi.
    • İHA
    • 05.09.2021 - 10:31
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    Adıyaman’da virajı alamadı, takla atan araçta can verdi

    Adıyaman’da, Adıyaman-Gölbaşı kara yolunda minibüsü ile seyir halinde olan Tarık Yapıcı (50), Burunçayır köyü yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybedince virajı alamayarak takla attı.

    Minibüs, takla atarak yol kenarındaki tarlaya yuvarlandı.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

    Sürücü Tarık Yapıcı’nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, minibüs kullanılamaz hale geldi.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Tarık Yapıcı'nın cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Adıyaman’da virajı alamadı, takla atan araçta can verdi #1

    Adıyaman’da virajı alamadı, takla atan araçta can verdi #2

    Adıyaman’da virajı alamadı, takla atan araçta can verdi #3

    Adıyaman’da virajı alamadı, takla atan araçta can verdi #4

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