Adıyaman'da yabani dağ keçisi vuran şahsa para cezası

Dağ keçisini vuran bir avcı 63 bin 88 TL ceza yedi. Polis ekipleri 1 kişiyi yakalarken, 2 şahıs kayıplara karıştı.

Adıyaman Ulubaba Devlet Avlağı Uzunköy kırsalında, yabani dağ keçisi avlandığı bilgisi üzerine Doğa Koruma ve Mille Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri ile jandarma olay yerine hareket etti.

1 KİŞİ YAKALANDI

Ekipler tarafından suçüstü yapılan yakalama çalışmasında 1 kişi yakalanırken, 2 kişi olay yerinden kaçtı.

63 BİN TL CEZA

Yabani dağ keçisini vurduğu tespit edilen ve ismi açıklanmayan şahsa 60 bin TL tazminat, 3 bin 88 TL idari para cezası olmak üzere 63 bin 88 TL ceza kesildi.

Olay yerinde bulunan 1 adet yarı otomatik av tüfeğine el konuldu.





