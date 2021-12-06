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    Adıyaman'da yabani dağ keçisi vuran şahsa para cezası

    Dağ keçisini vuran bir avcı 63 bin 88 TL ceza yedi. Polis ekipleri 1 kişiyi yakalarken, 2 şahıs kayıplara karıştı.
    • İHA
    • 06.12.2021 - 09:38
    • Güncelleme : 06.12.2021 - 10:16
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    Adıyaman'da yabani dağ keçisi vuran şahsa para cezası

    Adıyaman Ulubaba Devlet Avlağı Uzunköy kırsalında, yabani dağ keçisi avlandığı bilgisi üzerine Doğa Koruma ve Mille Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri ile jandarma olay yerine hareket etti.

    1 KİŞİ YAKALANDI

    Ekipler tarafından suçüstü yapılan yakalama çalışmasında 1 kişi yakalanırken, 2 kişi olay yerinden kaçtı.

    63 BİN TL CEZA

    Yabani dağ keçisini vurduğu tespit edilen ve ismi açıklanmayan şahsa 60 bin TL tazminat, 3 bin 88 TL idari para cezası olmak üzere 63 bin 88 TL ceza kesildi.

    Olay yerinde bulunan 1 adet yarı otomatik av tüfeğine el konuldu.

    Adıyaman da yabani dağ keçisi vuran şahsa para cezası #1

    Adıyaman da yabani dağ keçisi vuran şahsa para cezası #2

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