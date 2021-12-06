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- Adıyaman'da yabani dağ keçisi vuran şahsa para cezası
Adıyaman'da yabani dağ keçisi vuran şahsa para cezası
Dağ keçisini vuran bir avcı 63 bin 88 TL ceza yedi. Polis ekipleri 1 kişiyi yakalarken, 2 şahıs kayıplara karıştı.
- İHA
- 06.12.2021 - 09:38
- Güncelleme : 06.12.2021 - 10:16
Adıyaman Ulubaba Devlet Avlağı Uzunköy kırsalında, yabani dağ keçisi avlandığı bilgisi üzerine Doğa Koruma ve Mille Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri ile jandarma olay yerine hareket etti.
1 KİŞİ YAKALANDI
Ekipler tarafından suçüstü yapılan yakalama çalışmasında 1 kişi yakalanırken, 2 kişi olay yerinden kaçtı.
63 BİN TL CEZA
Yabani dağ keçisini vurduğu tespit edilen ve ismi açıklanmayan şahsa 60 bin TL tazminat, 3 bin 88 TL idari para cezası olmak üzere 63 bin 88 TL ceza kesildi.
Olay yerinde bulunan 1 adet yarı otomatik av tüfeğine el konuldu.