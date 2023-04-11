Adıyaman’da yağmur cadde ve sokakları göle çevirdi Adıyaman’da aniden bastıran yağmur ve dolu yağışıyla birlikte cadde ve sokaklar göle döndü.

İHA Türkiye yağmurlu havanın etkisi altında. Yurt genelinde etkili olan yağışlar Adıyaman'da sa hayatı olumsuz etkiledi. Önceki gün başlayan sağanak yağış yerini şiddetli dolu ve yağmur yağışına bıraktı. Aniden şiddetli bir şekilde başlayan dolu ve yağmur yağışı yaklaşık 15 dakika sürdü. Cadde ve sokaklar göle döndü Dakikalar içerisinde yıkıcı depremin meydana geldiği Adıyaman’ın kent merkezinde bir çok cadde ve sokak göle döndü. Çoğu vatandaş, göle dönen cadde ve sokaklarda karşıdan karşıya geçemezken bazı vatandaşlar ise suyun içerisinde yürümek zorunda kaldı. Sürücülerinde zor anlar yaşadığı Adıyaman’da, sağanak yağış devam ediyor.