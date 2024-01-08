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Adıyaman'da yakalanan dilencinin üzerinden 2 bin TL çıktı

Adıyaman'da yakalanan dilencinin üzerinden 2 bin TL çıktı Zabıta ekipleri tarafından vatandaşlara duygu sömürüsü ile dilenen dilenci yakalandı. Şahsın üzerinden 2 bin TL para ele geçirildi.