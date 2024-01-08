Adıyaman'da yakalanan dilencinin üzerinden 2 bin TL çıktı

İHA
Türkiye'nin dört bir yanında dilenciler mercek altında.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Nüfus Müdürlüğü önünde duygu sömürüsü yaparak vatandaşlardan dilenen K.P incelemeye alındı.
Şahsı fark eden Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şahsı yakaladı.
Üzerinden 2 bin TL çıktı
Zabıta karakoluna götürülen K.P., isimli şahsın üzerinde yapılan aramalarda 2 bin TL para ele geçirildi.
Paralara tutanak karşılığında el konulurken şahıs hakkında ise işlem yapıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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