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Adıyaman’da yarı çıplak baklavacı tepki gördü

Adıyaman’da yarı çıplak baklavacı tepki gördü

Maske, eldiven ve bone olmayan işçi, yarı çıplak halde baklava yaptı, görüntüler infial yarattı. İşletme ile ilgili inceleme başlatıldı.