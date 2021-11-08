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    Adıyaman’da yarı çıplak baklavacı tepki gördü

    Maske, eldiven ve bone olmayan işçi, yarı çıplak halde baklava yaptı, görüntüler infial yarattı. İşletme ile ilgili inceleme başlatıldı.
    • Haber Merkezi
    • 08.11.2021 - 10:58
    • Güncelleme : 08.11.2021 - 11:44
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    Adıyaman’da yarı çıplak baklavacı tepki gördü

    Süt banyosu, dönerle dans gibi gıda skandallarına bir yenisi daha eklendi...

    Görüntüler Adıyaman'dan…

    Bir baklavacıda çalışan işçilerden biri tezgah başında tütün sardı, diğeri tişörtünü çıkardı.

    Bir başkası da o anları kaydetti.

    ELİNİ AĞZINA GÖTÜRÜP, PARMAKLARINI ISLATTI

    Maske, eldiven ve bone olmayan çıplak işçi, yufkaları tepsiye sermeden önceden elini ağzına götürüp parmaklarını da ıslattı.

    Skandal görüntüler, sosyal medyada yayıldı, büyük tepki çekti.

    Baklava üretimi yapan iş yeri ile ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

    Adıyaman'da yarı çıplak baklavacı tepki çekti VİDEO

    Adıyaman’da yarı çıplak baklavacı tepki gördü #1

    Adıyaman’da yarı çıplak baklavacı tepki gördü #2

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