Adıyaman'da yaşlı adam kamyonun altında kaldı

Eczane çıkışı araçların arasından yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Ahmed El Hamed, yeşil ışıkta hareket eden kamyonun ezmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Adıyaman Altınşehir Mahallesi Sanko kavşağı yakınlarında bulunan bir eczaneden çıkan 69 yaşındaki Ahmed El Hamed, park halinde duran iki aracın arasından yolun karşı tarafına geçmeye çalıştı.

Araçların arasından çıkıp trafik ışıklarında duran Y.L., 02 AG 346 plakalı hafriyat kamyonunun kör noktasına gelen Ahmed El Hamed’i göremedi.

IŞIĞIN YANMASIYLA YAŞLI ADAMI EZDİ

Bu esnada trafik lambalarının yeşil yanmasıyla birlikte kamyon hareket etti. Kamyonun altına aldığı Ahmed El Hamed, ağır yaralandı. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kaldırılan Ahmed El Hamed, kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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