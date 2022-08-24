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    Adıyaman’da yaşlı adam sokak ortasında öldürüldü

    Sokak ortasında bıçaklanarak ağır yaralanan yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede yaşamını kaybetti. Öldürülen kişinin ailesinin, katil için birçok kez suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı.
    • 24.08.2022 - 15:57
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    Adıyaman’da yaşlı adam sokak ortasında öldürüldü

    Adıyaman’da daha önceden yaşanılan tartışmalardan dolayı aralarında husumet olduğu öğrenilen 65 yaşındaki Mahmut Çekim ile B.D. isimli şahıs, Yeni Mahalle Cemevi yakınlarında karşılaştı.

    Yaşlı adamın önünü kesen B.D., yanında getirdiği bıçakla Mahmut Çekim’i bacağından ve karın bölgesinden bıçakladı.

    Kurtarılamadı

    Çekim, kanlar içerisinde yere yığılırken B.D. ise olay yerinde bulunan motosikletine binerek hızla kaçtı.

    Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ve daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Çekim, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Adıyaman’da yaşlı adam sokak ortasında öldürüldü #1

    Kent merkezinde yakalandı

    Çekim’in cenazesi, yapılan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

    Polis ekipleri, yaptıkları çalışmalar neticesinde olayı gerçekleştiren ve daha sonra olay yerinden kaçan şahsı kent merkezinde yakaladı.

    Ailesini de rahatsız ediyordu

    Gözaltına alınan ve daha sonra emniyette işlemleri tamamlanan şahıs, Adıyaman Adliyesine sevk edildi.

    Bu arada Çekim ve ailesinin, olaydan önce B.D. tarafından rahatsız edildiği öğrenildi.

    Adıyaman’da yaşlı adam sokak ortasında öldürüldü #2

    Defalarca suç duyurusunda bulunuldu

    Öte yandan B.D. hakkında ise cinayet olayından önce defalarca emniyete suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

    İHA’nın haberine göre B.D.’nin Adıyaman Adliyesi’ndeki işlemleri devam ediyor.

    Konuyla ilgili başlatılan soruşturma da sürüyor.


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