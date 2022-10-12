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    Adıyaman'da yaya geçidinden geçen genç ağır yaralandı

    Adıyaman’da, yaya geçidini kullanarak yolun karşı tarafına geçmeye çalışan genç, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Kaza kameralara saniye saniye yansıdı.
    • 12.10.2022 - 18:55
    • Güncelleme : 12.10.2022 - 19:17
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    Adıyaman'da yaya geçidinden geçen genç ağır yaralandı

    Adıyaman'da Atatürk Bulvarı Dursun Çavuş Kavşağı yakınlarında yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Mehmethan P.’ye (17), Sinan Ö. idaresindeki 02 FT 469 plakalı otomobil çarptı.

    Yaya geçidinden geçtiği esnada otomobilin çarptığı Mehmethan P., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Yaya geçidi kuralına uyulmaması bir canı daha yaktı

    Burada tedavi altına alınan Mehmethan P.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

    Saniye saniye kameralara yansıyan kaza sonrası olay yerine gelen trafik polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından, kazaya karışan araç yoldan kaldırıldı.

    İHA'nın aktardığına göre kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Adıyaman'da yaya geçidinden geçen genç ağır yaralandı VİDEO

    Adıyaman da yaya geçidinden geçen genç ağır yaralandı #1

    Adıyaman da yaya geçidinden geçen genç ağır yaralandı #2

    Adıyaman da yaya geçidinden geçen genç ağır yaralandı #3

    Adıyaman da yaya geçidinden geçen genç ağır yaralandı #4

    Adıyaman da yaya geçidinden geçen genç ağır yaralandı #5


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