Adıyaman'da yıkılan binaların enkazında bitkiler yeşerdi 6 Şubat depremlerinde büyük hasar gören Adıyaman’da enkazlarda kabaktan ayçiçeğine, gülden incire kadar bitkiler yetişti.

İHA

Binlerce yapının yıkıldığı ve binlerce kişinin hayatını kaybettiği 6 Şubat depremlerinin izleri silinmeye çalışılıyor.

Enkazlar bir taraftan temizlenirken, diğer taraftan ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor.

Yıkılan ve enkazı temizlenen binaların yerlerinde şimdi bitkiler yetişiyor.

Enkazda filizlenen kabak ve ayçiçeği...

Adıyaman Atatürk Caddesi üzerinde bulunan enkazda filizlenen kabak ürün verirken, Gölbaşı Caddesi üzerindeki enkazda ise onlarca ayçiçeği açtı.

Enkazlarda mısırdan güle, incir fidanından üzüm fidanına kadar birçok ürün yetişti.

'Bitkiler, insanlara umudu gösteriyor'

Enkazlarda birbirinden farklı bitkiler boy göstermeye başladı.

Vatandaşlar, depremde Adıyaman’ın büyük kayıplar yaşadığını, ancak bu enkazlarda çıkan bitkilerin insanlara umudu gösterdiğini ifade etti.