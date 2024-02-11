Adıyaman'da yıldırım düştü: 25 hayvan telef oldu

İHA
Yıldırım düşmesinden dolayı oluşan bir zarara yenisi eklendi.
Olayın adresi Adıyaman...
Kahta ilçesine bağlı Alidam Köyünde hayvancılıkla uğraşan Mustafa Y., 80 küçükbaş hayvanın yer aldığı sürüyü, köy yakınlarında otlatmaya götürdü.
Sürünün üzerine yıldırım düştü
Mustafa Y., akşam saatlerinde köye yeniden götürmeye çalıştığı sürünün üzerine yıldırım düştü.
25 hayvan telef oldu
80 Küçükbaş hayvanın yer aldığı sürüden 25 küçükbaş hayvan yıldırım düşmesi sonucu telef oldu.
Hayvanların telef olması sonucu durum jandarma ekiplerine bildirildi.
İnceleme sürüyor
Olay yerine giden jandarma ekipleri incelemelerde bulundu.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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