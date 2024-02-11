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Adıyaman'da yıldırım düştü: 25 hayvan telef oldu

Adıyaman'da yıldırım düştü: 25 hayvan telef oldu Kahta ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 25 küçükbaş hayvan telef oldu. Olay yerine giden jandarma ekipleri incelemelerde bulundu.