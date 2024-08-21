Adıyaman'da yol ortasındaki elektrik direği akıllara durgunluk veriyor
İHA

merkez Altınşehir Mahallesi 3022 Sokak içerisinde bulunan yolun ortasına konulan beton direği, tepkilere neden olurken aynı zamanda kazalara da davetiye çıkarıyor.

“Ortada direk var yandan geç” dedirten durum aynı zamanda akıllara da durgunluk veriyor.

GÖRENLER ŞAŞIRIP KALIYOR

Sokakta dönüş yapmak isteyen birçok sürücü, karşılarında bir anda elektrik direğini görünce şaşkınlıklarını da gizleyemiyor.

Vatandaşlar, AKEDAŞ elektrik dağıtım şirketine durumla ilgili tepki göstererek göreve davet ettiklerini dile getirdi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)