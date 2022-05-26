Adıyaman'da yolda yürüyen genç bıçaklı saldırıya uğradı

Yanına yaklaşan kişi tarafından bacağından bıçaklanan Baran Y. kanlar içinde hastaneye kaldırılırken, saldırgan için arama kararı çıkarıldı.

Adıyaman'ın Yunus Emre Mahallesi'ndeki genç, yolda yürüdüğü sırada dehşeti yaşadı.

Millet Caddesi üzerinde ilerleyen Baran Y.'ye, yanına gelen kimliği belirsiz bir şahıs bıçakla saldırdı.

Bacağından bıçaklandı

İHA'nın aktarımına göre neye uğradığını anlamayan genç, bacağından bıçaklanması sonucu kanlar içerisinde kaldı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Baran Y., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis her yerde saldırganı arıyor

Öte yandan polis ekipleri, olayı gerçekleştiren şahsın yakalanması için çalışma başlattı.



