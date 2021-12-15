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    Adıyaman'da yük treni raydan çıktı

    Malaya'dan Adana istikametine giden yük treni, Adıyaman'da virajı alamayarak raydan çıktı. Yaşanan olayda ise tren seferleri iptal edildi.
    • İHA
    • 15.12.2021 - 12:21
    • Güncelleme : 15.12.2021 - 12:38
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    Adıyaman'da yük treni raydan çıktı

    Malatya istikametinden Adana istikametine giden yük treni, Adıyaman'da tünel girişinde virajı alamadı.

    TREN RAYDAN ÇIKTI

    Trenin virajı alamaması sonucunda ise son 2 vagon raydan çıktı.

    Vagonların raydan çıkması nedeniyle Adıyaman-Malatya tren seferleri durduruldu.

    EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

    Bölgeye sevk edilen Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ekipleri çalışma başlattı.

    Çalışmaların ardından tren seferlerinin tekrar başlayacağı belirtildi.

    Adıyaman da yük treni raydan çıktı #1

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    Adıyaman da yük treni raydan çıktı #3

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