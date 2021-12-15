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- Adıyaman'da yük treni raydan çıktı
Adıyaman'da yük treni raydan çıktı
Malaya'dan Adana istikametine giden yük treni, Adıyaman'da virajı alamayarak raydan çıktı. Yaşanan olayda ise tren seferleri iptal edildi.
- İHA
- 15.12.2021 - 12:21
- Güncelleme : 15.12.2021 - 12:38
Malatya istikametinden Adana istikametine giden yük treni, Adıyaman'da tünel girişinde virajı alamadı.
TREN RAYDAN ÇIKTI
Trenin virajı alamaması sonucunda ise son 2 vagon raydan çıktı.
Vagonların raydan çıkması nedeniyle Adıyaman-Malatya tren seferleri durduruldu.
EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI
Bölgeye sevk edilen Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ekipleri çalışma başlattı.
Çalışmaların ardından tren seferlerinin tekrar başlayacağı belirtildi.