Adıyaman'daki anız yangını ormana sıçradı
İHA

Türkiye'de yangını telaşı devam ediyor.

Adıyaman'nın Gölbaşı ilçesine bağlı Haydarlı köyü Aksu mevkiinde O.C. isimli şahıs, tarlasında bulunan buğday saplarını yaktı.

Yangın ormana sıçradı

Alevler rüzgarın etkisiyle kontrolden çıkarak meşe ormanına sıçradı.

Bölgede devriye görevi yapan jandarma ekipleri durumu fark ederek itfaiye ekiplerine bilgi verdi.

İhbar üzerine olay yerine Kahramanmaraş ve Gölbaşı ilçesinden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Adıyaman'daki anız yangını ormana sıçradı
Adıyaman'daki anız yangını ormana sıçradı

Yangın, 6 hektarlık alanda etkili oldu

Ekiplerin yaptığı müdahaleler sonucunda 6 hektarlık alanda alevler 6 saat sonra kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayla ilgili olarak O.C. isimli şahıs, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)