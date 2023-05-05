Adıyaman’daki çadır kentte yangın çıktı Depremzedeler için kurulan çadır kentteki sağlık merkezi, kreş ve eski yemekhane cayır cayır yandı. Yürekleri ağza getiren yangından kül yığını kaldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İHA

Kahramanmaraş merkezli depremler, Adıyaman’da da büyük yıkıma yol açtı.

Binlerce can kaybının yaşandığı kentte, kurtulan depremzedeler çadır kente yerleştirildi.

Kayalık Mahallesi Karadağ Ormanlık alan yakınlarında depremzedeler için kurulan çadır kent içerisinde faaliyet gösteren çadır sağlık merkezi ile kreşin yan kısmında bulunan ve daha önceden yemekhane olarak kullanılan alanda yangın çıktı.

Korkutan yangın

Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangın, kısa sürede büyüdü.

Yürekleri ağza getiren yangın sırasında alevler, sağlık merkezi ile kreşe de sıçradı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Çadır kentte bulunan vatandaşlar ile görevliler, yangın söndürme tüpleriyle alevleri söndürmeye çalışırken, yoldan geçen bir mikser sürücüsü ise aracını yanan çadırlara yanaştırarak, müdahale etti.

Ekiplerin de yardımıyla alevler kontrol altına alındı.

Kül yığınına döndü

Çadır kentteki depremzedeler büyük korku yaşarken, yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Sağlık merkezi, kreş ve daha önceden yemekhane olarak kullanılan alandan geriye ise kül yığınları kaldı.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.