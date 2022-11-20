Adıyaman'daki çocuk tartıştığı arkadaşının motosikletini yaktı

Arkadaşı ile anlaşmazlık yaşayan 14 yaşındaki çocuk, öfkesine yenik düştü. Öfkeli çocuk, arkadaşının motosikletini ateşe verdi.

Adıyaman’da 14 yaşlarındaki çocuk, arkadaşı S.Ö ile tartıştı.

Öfkeli çocuk, Turgut Reis Mahallesi eski valilik yakınlarında park halindeki arkadaşının motosikletini üzerine kolonya dökerek ateşe verdi.

Kameralara saniye saniye yansıyan olayda çocuk, alevlerin yükselmesiyle olay yerinden uzaklaştı.

Polis merkezine gidip olayı anlattı

Çocuğun daha sonra polis merkezine giderek olayı anlattığı öğrenildi.

Davacı ve şikayetçinin olmadığı olay sonrasında çocuğun yakınları tarafından zararın karşılandığı da öğrenildi.