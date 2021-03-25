- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Adıyaman'daki firari, polis tarafından yakalandı
Adıyaman'daki firari, polis tarafından yakalandı
Kasten adam öldürme suçu nedeniyle 5 yıl hapis cezası bulunan 20 yaşındaki şahıs, yakalanarak emniyete götürüldü.
- DHA
- 25.03.2021 - 15:12
- Güncelleme : 25.03.2021 - 15:40
A.D. isimli şahıs, 2017 yılında Giresun'da kasten adam öldürme suçundan yargılandığı davada 5 yıl hapis cezası aldı.
Hakkında arama kararı çıkarılan A.D., Adıyaman'da polis ekipleri tarafından yakalandı.
EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ
Gözaltına alınan A.D., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.