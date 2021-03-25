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    Adıyaman'daki firari, polis tarafından yakalandı

    Kasten adam öldürme suçu nedeniyle 5 yıl hapis cezası bulunan 20 yaşındaki şahıs, yakalanarak emniyete götürüldü.
    • DHA
    • 25.03.2021 - 15:12
    • Güncelleme : 25.03.2021 - 15:40
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    Adıyaman'daki firari, polis tarafından yakalandı

    A.D. isimli şahıs, 2017 yılında Giresun'da kasten adam öldürme suçundan yargılandığı davada 5 yıl hapis cezası aldı.

    Hakkında arama kararı çıkarılan A.D., Adıyaman'da polis ekipleri tarafından yakalandı.

    EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

    Gözaltına alınan A.D., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

    Adıyaman daki firari, polis tarafından yakalandı #1

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