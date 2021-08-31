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Adıyaman'daki fırın odunlarının kundaklandığı iddiası

Adıyaman'daki fırın odunlarının kundaklandığı iddiası

Henüz bilinmeyen bir sebeple akşam saatlerinde mahalle arasında bulunan fırın odunları yandı. Kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar tarafından yakıldığı öne sürülen yangını, vatandaşlar söndürdü.