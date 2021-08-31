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    Adıyaman'daki fırın odunlarının kundaklandığı iddiası

    Henüz bilinmeyen bir sebeple akşam saatlerinde mahalle arasında bulunan fırın odunları yandı. Kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar tarafından yakıldığı öne sürülen yangını, vatandaşlar söndürdü.
    • İHA
    • 31.08.2021 - 08:59
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    Adıyaman'daki fırın odunlarının kundaklandığı iddiası

    Adıyaman’ın Cumhuriyet Mahallesi'nde binalar arasında yer alan Hüseyin Gözaydın’a ait fırın odunları, iddiaya göre kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar tarafından kundaklanarak yakıldı.

    Bir süre sonra alevleri balkonlardan gören bina sakinleri, yataklarından fırlayarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

    KOVALARLA SU TAŞIDILAR

    Bina sakinleri ekipler gelene kadar kovalarla su taşıyarak alevlere müdahale ederken, alevler başarıyla söndürüldü.

    Adıyaman'daki fırın odunlarının kundaklandığı iddiası VİDEO

    Adıyaman daki fırın odunlarının kundaklandığı iddiası #1

    SOĞUTMA ÇALIŞMASI YAPILDI

    İtfaiye ekipleri yangın yerinde soğutma çalışması gerçekleştirilirken, polis ekipleri ise olay yeri ve çevresinde incelemelerde bulundu.

    Adıyaman daki fırın odunlarının kundaklandığı iddiası #2

    FIRIN ODUNLARI KÜLE DÖNDÜ

    Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, fırın odunlarının bir kısmı küle döndü.

    Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

    Adıyaman daki fırın odunlarının kundaklandığı iddiası #3

    Adıyaman daki fırın odunlarının kundaklandığı iddiası #4

    Adıyaman daki fırın odunlarının kundaklandığı iddiası #5

    Adıyaman daki fırın odunlarının kundaklandığı iddiası #6

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