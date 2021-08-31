- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Adıyaman'daki fırın odunlarının kundaklandığı iddiası
Adıyaman'daki fırın odunlarının kundaklandığı iddiası
Henüz bilinmeyen bir sebeple akşam saatlerinde mahalle arasında bulunan fırın odunları yandı. Kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar tarafından yakıldığı öne sürülen yangını, vatandaşlar söndürdü.
- İHA
- 31.08.2021 - 08:59
Adıyaman’ın Cumhuriyet Mahallesi'nde binalar arasında yer alan Hüseyin Gözaydın’a ait fırın odunları, iddiaya göre kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar tarafından kundaklanarak yakıldı.
Bir süre sonra alevleri balkonlardan gören bina sakinleri, yataklarından fırlayarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
KOVALARLA SU TAŞIDILAR
Bina sakinleri ekipler gelene kadar kovalarla su taşıyarak alevlere müdahale ederken, alevler başarıyla söndürüldü.
Adıyaman'daki fırın odunlarının kundaklandığı iddiası VİDEO
SOĞUTMA ÇALIŞMASI YAPILDI
İtfaiye ekipleri yangın yerinde soğutma çalışması gerçekleştirilirken, polis ekipleri ise olay yeri ve çevresinde incelemelerde bulundu.
FIRIN ODUNLARI KÜLE DÖNDÜ
Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, fırın odunlarının bir kısmı küle döndü.
Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.