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    Adıyaman'daki hırsız, güvenlik kamerasını çaldı

    Hırsızlık yapmak üzere girdiği iş yerinden güvenlik kamerası çalan şüpheli, mağazanın güvenlik kamerasınca kaydedilince yakalandı.
    • DHA
    • 12.04.2021 - 10:07
    • Güncelleme : 12.04.2021 - 10:12
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    Adıyaman'daki hırsız, güvenlik kamerasını çaldı

    Adıyaman'daki Turgut Özal Mahallesi'nde bulunan elektronik ürün satılan iş yerinden polise, güvenlik kamerası ve tablet çalındığı ihbarı yapıldı.

    Şikayet üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, çevredekilerin bilgisine başvurup, iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

    Yapılan incelemenin ardından hırsızlık şüphelisinin Ş.S. olduğu belirlendi.

    TUTUKLANDI

    Adresine düzenlenen operasyonla Ş.S., gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Ş.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Adıyaman daki hırsız, güvenlik kamerasını çaldı #1

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