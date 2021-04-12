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- Adıyaman'daki hırsız, güvenlik kamerasını çaldı
Adıyaman'daki hırsız, güvenlik kamerasını çaldı
Hırsızlık yapmak üzere girdiği iş yerinden güvenlik kamerası çalan şüpheli, mağazanın güvenlik kamerasınca kaydedilince yakalandı.
- DHA
- 12.04.2021 - 10:07
- Güncelleme : 12.04.2021 - 10:12
Adıyaman'daki Turgut Özal Mahallesi'nde bulunan elektronik ürün satılan iş yerinden polise, güvenlik kamerası ve tablet çalındığı ihbarı yapıldı.
Şikayet üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, çevredekilerin bilgisine başvurup, iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.
Yapılan incelemenin ardından hırsızlık şüphelisinin Ş.S. olduğu belirlendi.
TUTUKLANDI
Adresine düzenlenen operasyonla Ş.S., gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Ş.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.