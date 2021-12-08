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- Adıyaman'daki kaçak silah imalathanesine operasyon
Adıyaman'daki kaçak silah imalathanesine operasyon
- İHA
- 08.12.2021 - 15:50
- Güncelleme : 08.12.2021 - 16:16
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde M.Ç. isimli şahsın, izinsiz şekilde silah, mühimmat imalathanesi ve tamir atölyesinin bulundurduğu bilgisine ulaşıldı.
Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, M.Ç’nin adresine operasyon düzenledi.
ELE GEÇİRİLENLER
Operasyonda; 7 adet av tüfeği, 4 adet tabanca gövdesi, 14 adet tüfek tetik tertibatı, 13 adet tüfek dipçiği, 5 adet tüfek namlusu, 7 adet tabanca namlusu, 6 adet tabanca üst kapağı, 53 adet 7.65 mm tabanca şarjörü, 31 adet 9 mm tabanca şarjörü, 73 adet tüfek fişeği, 10 adet kurusıkı tabanca mermisi, 1 adet freze makinesi, 1 adet metal el dedektörü, 41 adet silah tamiri ve yapımında kullanılan muhtelif alet-edavat ele geçirildi.
GÖZALTINA ALINDI
Jandarma ekipleri ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken M.Ç. isimli şahıs ise gözaltına alındı.