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    Adıyaman'daki kaçak silah imalathanesine operasyon

    Gölbaşı ilçesinde kaçak silah ve mühimmat bulunduran şahsın ikametine gerçekleştirilen operasyonda, çok sayıda malzeme ele geçirildi.
    • İHA
    • 08.12.2021 - 15:50
    • Güncelleme : 08.12.2021 - 16:16
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    Adıyaman'daki kaçak silah imalathanesine operasyon

    Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde M.Ç. isimli şahsın, izinsiz şekilde silah, mühimmat imalathanesi ve tamir atölyesinin bulundurduğu bilgisine ulaşıldı.

    Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, M.Ç’nin adresine operasyon düzenledi.

    ELE GEÇİRİLENLER

    Operasyonda; 7 adet av tüfeği, 4 adet tabanca gövdesi, 14 adet tüfek tetik tertibatı, 13 adet tüfek dipçiği, 5 adet tüfek namlusu, 7 adet tabanca namlusu, 6 adet tabanca üst kapağı, 53 adet 7.65 mm tabanca şarjörü, 31 adet 9 mm tabanca şarjörü, 73 adet tüfek fişeği, 10 adet kurusıkı tabanca mermisi, 1 adet freze makinesi, 1 adet metal el dedektörü, 41 adet silah tamiri ve yapımında kullanılan muhtelif alet-edavat ele geçirildi.

    Adıyaman daki kaçak silah imalathanesine operasyon #1

    GÖZALTINA ALINDI

    Jandarma ekipleri ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken M.Ç. isimli şahıs ise gözaltına alındı.

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