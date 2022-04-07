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    Adıyaman'daki magandalar gere yarısı ateş açtılar

    Gece yarısı bir sokağa otomobille gelen 3 maganda, pompalı tüfekle rastgele ateş açtı.
    • İHA
    • 07.04.2022 - 09:25
    • Güncelleme : 07.04.2022 - 09:50
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    Adıyaman'daki magandalar gere yarısı ateş açtılar

    Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bulunan Cumhuriyet Mahallesi Kanal Boyu Caddesi üzerinde, gece geç saatlerde otomobille gelen 3 kişi pompalı tüfekle ateş açmaya başladı.

    9 adet boş kovan tespit edildi

    İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemede 9 adet boş kovan tespit edildi.

    Magandalar aranıyor

    Yapılan inceleme sonrası polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

    Herhangi bir ev, iş yeri veya aracın zarar görmediği olayla ilgili polis ekiplerinin soruşturması sürüyor.

    Adıyaman daki magandalar gere yarısı ateş açtılar #1

    Adıyaman daki magandalar gere yarısı ateş açtılar #2

    Adıyaman daki magandalar gere yarısı ateş açtılar #3


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