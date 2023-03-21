Adıyaman'daki temizlik görevlisi bulduğu parayı polise teslim etti Deprem bölgesinde temizlik çalışması yürüten Eyüp Aksoy, bulduğu altın, döviz, TL, kredi kartlarını polislere teslim etti.

Kahramanmaraş merkezli depremin yaraları sarılıyor.

Depremin ilk gününden itibaren Altınordu Belediyesi ekipleri, Belediye Başkanı Aşkın Tören öncülüğünde yaraları sarmak için bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde Atatürk Bulvarı üzerinde temizlik çalışmaları yürüten ekipte yer alan temizlik görevlisi Eyüp Aksoy, değerli eşya buldu.

Polis ekiplerine teslim etti

Sokakta bulduğu ve içerisinde, çeşitli miktarlarda altın, döviz, Türk Lirası ve kredi kartları bulunan cüzdanı polis ekiplerine teslim etti.

Polis ekipleri, temizlik işçisi Eyüp Aksoy’a duyarlı davranışından dolayı teşekkür etti.