Adliyede zılgıt kavgası: Taraflar birbirine girdi Anadolu Adliyesi'nde ‘kasten öldürme' suçuyla yargılanan ve 25 yıl hapisle cezalandırılan sanığın akrabaları duruşma salonunun önünde zılgıt çeken maktulün ailesi ile kavgaya tutuşurken o anlar kameralara yansıdı.

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İHA

Ataşehir'de 27 Nisan 2023 tarihinde Helin Sülüktekin (31), eşi Serkan Sülüktekin (33) ile tartışma yaşadı. Helin Sülüktekin, akrabaları Mehmet ve Şerife Kalkan'ı çağırdı. Mehmet ve Şerife Kalkan, çocukları Gernas ve Ç. Kalkan ile olay yerine gitti.

Serkan Sülüktekin ve Mehmet Kalkan tartıştığı esnada oğlu Ç. Kalkan'ın babasını geri çekmesiyle Serkan Sülüktekin'in elindeki bıçak Gernas Kalkan'a (28) saplandı.

Gernas Kalkan, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.

KATİL 25 YIL CEZA ALDI

Kartal Anadolu Adalet Sarayı'nda 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen karar duruşmasında ‘Kasten Öldürme' suçuyla yargılanan sanık Serkan Sülüktekin 25 yıl hapisle cezalandırıldı.

ZILGITLI KUTLAMA ADLİYEYİ KARIŞTIRDI

İddiaya göre, mahkeme kararını müşteki tarafı zılgıt çekerek kutladı. Sanık tarafı ise müştekilere saldırdı. Adliye güvenliği ve polis ekipleri olaya müdahale etti.

Kavga güçlükle yatıştırıldı. Kavgaya karışan taraflar ise birbirinden şikayetçi olmadı.

Tarafların birbirine saldırdığı anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)