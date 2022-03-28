Adnan Oktar davası: 61 sanık hakkında yakalama kararı çıktı

İstinaf 1. Ceza Dairesi'nin Adnan Oktar davasında tutuklu bulunan 68 sanığın tahliye edilmesi kararına yapılan itiraz kabul edildi. 61 sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf) 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 215 sanığa beraatten 9 bin 803'er yıl hapse kader değişen oranlarda verdiği kararı geçtiğimiz günlerde incelemişti.

Daire, yerel mahkemenin hatalı değerlendirme sonucu hüküm kurduğuna kanaat getirerek verilen kararı usulden bozmuştu.

68 SANIĞIN TAHLİYESİNE KARAR VERİLMİŞTİ

Daire, bozma kararıyla birlikte tutuklulukta geçirdikleri süreyi dikkate alarak 68 sanığın tahliyesine karar vermişti.

Daire Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 16 sanığın ise tutukluluk halinin devamına karar vermişti.

BAŞSAVCILIK, İTİRAZ ETTİ

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı, İstinaf 1. Ceza Dairesi'nin Adnan Oktar davasında tutuklu bulunan 68 sanığın tahliye edilmesi kararına itiraz etmişti.

Başsavcılık itirazın gerekçesi olarak tahliye edilen sanıklar hakkında farklı davaların görülmeye devam ettiğini, müştekilerin iradesinin örgüt üyeleri tarafından yıllarca kendilerine verilen örgütsel teklinler sonucu fesada uğratıldığı belirtilmişti.

DOSYA, İSTİNAF’A GİTTİ

Başsavcılık, 68 sanık hakkında verilen tahliye kararının kaldırılmasını ve haklarında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını istemişti.

Başsavcılığın itirazını değerlendiren 1. Ceza Dairesi, sanıkların derhal tutuklanmalarını gerektirir bir değişiklik bulunmadığına kanaat getirerek tutuklanma talebini reddetmişti.

Başsavcılık da karara yine itiraz ederek dosyayı bir üst daire olan İstinaf 2. Ceza Dairesi'ne göndermişti.

İKİNCİ İNCELEME

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf) 2. Ceza Dairesi, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Adnan Oktar davasında 68 sanığın tahliye edilmesine yönelik ikinci kez yaptığı itirazı inceledi.

2. Ceza Dairesi, 1. Ceza Dairesi'nin verdiği bozma kararında sanıklara isnat olunan cinsel saldırı suçları yönünden mağdurlarının rızalarının bulunduğunu ve bu nedenle suçun yasal unsurlarının bulunmadığı gerekçesiyle beraat kararı verilmesi gerektiğinin öne sürüldüğünü hatırlattı.

ADNAN OKTAR'IN TACİZ VE AŞAĞILANMALARINA MARUZ KALDILAR

2. Ceza Dairesi, savcılığın düzenlediği iddianamede ve yargılamayı yapan İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildiği gibi, sanıkların evlilik vaadi ve başka yöntemlerle 'Turnike sistemi' diye tabir edilen bir çark içine sokulan zengin ve yakışıklı görünüm çizen erkek örgüt mensupları tarafından kandırıldığı kaydedildi.

Örgüt mensuplarınca dini telkin, psikolojik baskı ve hilelerle kandırılıp iğfal edilen mağdurların cinsel birlikteliği ikna edildiği ve onlarca örgüt mensubuyla bu şekillerde birlikte olması sağladıktan sonra örgüt lideri Adnan Oktar'ın taciz ve aşağılanmalarına maruz kaldığı vurgulandı.

‘MAĞDURLARIN RIZALARINDAN SÖZ EDİLEMEZ’

Oktar'ın aşağılanmalarına maruz kaldığı ifade edilen mağdurların daha sonra kendilerini aciz, kirletilmiş ve aşağılanmış hissetmeleri sağlanıp benliklerinden ve bilinçlerinden arındırıldıkları kaydedildi.

Bu şekilde mağdurların hukuka uygun bir şekilde rızalarından ve hukuka uygunluk nedenlerinden söz edilemeyeceği kanaatiyle İstanbul Bölge Adliyesi Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itiraz ettiği belirtildi.

61 SANIK HAKKINDA YAKALAMA KARARI

2. Ceza Dairesi bu gerekçelerle 61 sanık yönünden Başsavcılığın yaptığı itirazın haklı ve yerinde görüldüğüne kanaat getirdi.

Daire, 61 sanık yönünden "Cinsel saldırı" suçundan tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.

2. Ceza Dairesi, 7 sanık yönünden ise atılı suçların vasıf ve mahiyetinin değişme ihtimalini nazara alarak bu sanıklar yönünden itirazın reddine karar verdiğini açıkladı.