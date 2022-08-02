Adnan Oktar suç örgütüne yönelik operasyonda 2 kadın şüpheli yakalandı

Sahte delil oluşturmaya çalıştığı ve yargı mensupları hakkında yasa dışı yöntemlerle bilgi toplamaya çalıştıkları iddiasıyla 2 kadın şüpheli gözaltına alındı.

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik çalışmalar devam ediyor…

Örgüt bünyesinde örgüt adına sahte delil oluşturmaya çalıştığı ve yargıyı etkilemek adına lobi faaliyeti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı.

AA’nın haberine göre; İstanbul’da, Şişli ve Üsküdar'da belirlenen adreslere baskın yapan polis, M.D. ve F.E.B. adlı iki kadını yakaladı.

Asılsız bilgi ve belge oluşturdukları belirlendi

Şüphelilerin, örgüte yönelik operasyonlarda görev alan emniyet ve yargı mensupları hakkında yasa dışı yöntemlerle bilgi toplamaya çalıştıkları belirlendi.

Ayrıca, adli makamları yanıltma amacıyla yalancı tanıklar bularak asılsız bilgi ve belge oluşturdukları tespit edildi. Gözaltına alınan zanlıların, ifade işlemleri için emniyete götürüldüğü bildirildi.

Şüphelilerden biri, Oktar Babuna’nın kız kardeşi

Şüphelilerden F.E.B'nin, Adnan Oktar suç örgütüne yönelik davada "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak", "çocuğun cinsel istismarı" ve "nitelikli cinsel istismar" suçlarından 186 yıl hapis cezasına çarptırılan Oktar Babuna'nın kız kardeşi olduğu öğrenildi.