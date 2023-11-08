AFAD duyurdu! Antalya'da korkutan deprem... AFAD, "Antalya'nın Korkuteli ilçesinde saat 15.39'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi." açıklamasında bulundu.

ensonhaber.com

Türkiye'nin dört bir yanında yaşanan depremler korkutuyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bu kez Antalya'dan bildirdi.

Açıklamaya göre Korkuteli ilçesi sallandı.

4.5 büyüklüğünde deprem

AFAD, depremin büyüklüğünü 4.5 olarak belirledi.

Bir diğer yandan depremin, 95,4 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

"Olumsuz bir durum yok"

Korkuteli Kaymakamı Sezgin Üçüncü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin, derinliğinin fazla olması nedeniyle çok hissedilmediğini söyledi.

Jandarma ve emniyet personelinin saha araştırması yaptığını belirten Üçüncü, "Şu ana kadar herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz, taramalarını sürdürüyor. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadesini kullandı.