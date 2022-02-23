Afgan göçmenler, İstanbul'a geldikleri söylenerek Osmaniye'de indirildi

İnsan kaçakçıları tarafından dolandırılan Afganlar, İstanbul diye Osmaniye’ye bırakıldı. Banker Bilo filmini akla getiren 32 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edilmek üzere işleme alındı.

Ülke genelinde kaçak göçmenlerle mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak göçmenlere yönelik operasyon düzenledi.

Ekipler, otogar civarında göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve düzensiz göçmenlerin doğudan batıya geçişlerinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında resmi makamlarca verilmiş kimlik belgesi olmayan 32 Afganistan uyruklu şahıs yakalandı.

4 GÜN BOYUNCA AÇ BIRAKILDILAR

Yaklaşık bir hafta önce kaçakçılara kişi başı bin dolar vererek yasa dışı yollarla Türkiye’ye girdikleri belirlenen şahısların 3-4 gün boyunca aç bırakıldıkları öğrenildi.

İSTANBUL DİYE OSMANİYE'DE İNDİRİLDİLER

Özel bir otobüs firması tarafından paraları alınan 32 Afgan, otobüs şoförü A.Ş. tarafından 'İstanbul’a geldiniz' denilerek Osmaniye’de zorla indirildi. Düzensiz göçmenlerin otobüsten indirilmeleri kameralara yansırken, otobüs şoförü A.Ş. ile İran uyruklu olduğu belirlenen H.C. ve K.A. hakkında ‘Göçmen Kaçakçılığı’ suçundan adli işlem yapıldı.

GERİ GÖNDERME MERKEZİNE TESLİM EDİLDİLER

Öte yandan, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi Müdürlüğü’ne getirilen Afganistanlı 32 kişi, insani ihtiyaçlarının karşılanmasının ardından Malatya İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.





AKILLARA 'BANKER BİLO' FİLMİ GELDİ

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan kaçak göçmenlerin hikayesi 'Banker Bilo' filmini akla getirdi. ‘Banker Bilo’ filminde de Şener Şen’in canlandırdığı ‘Maho’ karakteri, köylüleri Almanya yerine, İstanbul’a bırakmıştı.