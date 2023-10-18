Afgan uyruklu 80 düzensiz göçmen Ağrı’da yakalandı Düzensiz göçmenlerin Türkiye genelinde özellikle sınırlarda yakalanmasına devam ediliyor. Son olarak Ağrı'da bir tırda 80 göçmenin yakalandığı bildirildi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Yaşanan iç savaşlar ve yoksulluk nedenleri ile düzensiz göçmen sorunu dünyada tırmandı. Türkiye'de de son yıllarda yasal olmayan yollardan giriş yapmaya çalışan düzensiz göçmenlerle mücadele devam ediyor. Ağrı’da da son olarak Afgan uyruklu 80 düzensiz göçmen yakalandı. Afgan uyruklu 80 düzensiz göçmen, Ağrı’da bir tırda yapılan aramada bulundu. "Göçmen Kaçakçılığı" ile mücadele yapılıyor Yakalamanın, Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü tarafından "Göçmen Kaçakçılığı" ile mücadele faaliyetleri doğrultusunda yürütülen çalışmalar neticesinde yapıldığı belirtildi. Olayla ilgili 1 kişi ise gözaltına alındı. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)