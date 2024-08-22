DHA

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Akharım beldesindeki Hasan Beli Yaylası ve Çiğiltepe mevkii arasında 3 ayrı bölgede, dün yangın çıktı.

Dün saat 11.30 sıralarında çıkan ve henüz nedeni belirlenemeyen yangın kontrol altına alınırken, ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangında 20 hektar alan zarar görürken, olaya ilişkin H.Y. ile C.G. gözaltına alındı.

Çevredekiler, 2 şüpheliyi yangın bölgesinden inerken gördüklerini kaydetti.

İfade veren H.Y. ve C.G., alevlere müdahale için bölgeye geldiklerini ve yangına neden olmadıklarını söyledi.

JANDARMA DELİL ARADI

Yangına ilişkin soruşturma sürerken İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı olay yeri inceleme ekipleri, yangının ilk çıkış noktasında inceleme yapıp, delil aradı.

31 ARAÇ, 68 PERSONELLE MÜDAHALE

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, yaptığı yazılı açıklamada, orman yangınına 31 araç ve 68 personelle müdahale edildiğini belirtti. Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

Ne yazık ki Sinanpaşa Kırka'daki yangının soğutma işlemleri devam ederken Sandıklı ilçesi Akharım beldesi Hasan Beli-Çiğiltepe mevkiinde bulunan ormanlık alanda bir yangın daha başladı. Yangına İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde olayın ilk anından itibaren müdahale sürmektedir.



Bölgeye Afyonkarahisar Merkez, Sandıklı, Dinar, Çay, Şuhut, İhsaniye, İscehisar (Alanyurt) ilçe belediyeleri ve Akharım, Güney, Düzağaç ve Taşoluk belde belediyeleri ile İl Özel İdaresi başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarından çok sayıda itfaiye aracı, iş makinesi ve personel sevk edilmiş, Orman Genel Müdürlüğünden destek ekipler görevlendirilmiştir.



Yangına toplam 31 araç ve 68 personel ile havadan ve karadan müdahale sürmektedir. Vatandaşlarımızdan yeşil alanlarımızın korunması amacıyla yangına sebebiyet verecek her türlü riskten kaçınmalarını, alınan yasak ve kurallara uyma konusunda gerekli hassasiyeti göstermelerini önemle rica ediyorum.