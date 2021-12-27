Afyonkarahisar'a gelen gurbetçi aile felaketi yaşadı

Belçika'dan Türkiye'ye yılbaşını geçirmek için gelen aile, kiraladıkları otomobille takla attı. Kaza sonucu anne ve baba ağır yaralanırken, çocukları ise hayatını kaybetti.

Belçika'dan Türkiye'ye yılbaşı tatilini geçirmek üzere gelen gurbetçi aile, Afyonkarahisar'da felaketi yaşadı.

İlk olarak Antalya'ya uçan gurbetçi aile, kiraladıkları 07 AJE 062 plakalı araç ile Emirdağ’a doğru yola çıktı.

OTOMOBİL TAKLA ATTI

Bu bölgede bilinmeyen nedenle kontrolden çıkan otomobil, yol kenarında bulunan tarım arazisinde takla atıp savrularak durabildi.

Kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ve jandarma ekibi sevk edildi.

YARALILAR OTOMOBİLDEN ÇIKARILDI

Bölgeye gelen ekipler, hurdaya dönen araç içerisinde baba Arif, anne Sultan ve ailenin 7 yaşındaki çocukları Muhammed Ali Kökten’i yaralı olarak çıkararak ambulanslar ile hastaneye kaldırdı.

7 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılardan 7 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı Çay Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ANNENİN HAYATİ DURUMU AĞIR

Diğer yaralılardan anne Sultan Kökten’in durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, baba Kökten’in ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.