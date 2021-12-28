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    Afyonkarahisar'da 13 yaşındaki Sudenur’dan haber yok

    Geçtiğimiz pazar gününden itibaren ortadan kaybolan 13 yaşındaki Sudenur’dan haber alınamıyor. Ailenin endişeli bekleyişi sürüyor.
    • İHA
    • 28.12.2021 - 12:42
    • Güncelleme : 28.12.2021 - 12:44
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    Afyonkarahisar'da 13 yaşındaki Sudenur’dan haber yok

    Afyonkarahisar'ın Olucak Mahallesi Büyük Olucak Sokak’ta yaşayan 13 yaşındaki Sudenur Yiğit, 3 gün önce evden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı.

    Ailenin en küçük çocuğu olan ve İmam Hatip Ortaokulu'nda eğitim öğretim görürken okulu terk eden Yiğit için polis ve jandarmaya kayıp başvurusunda bulunuldu.

    İKİ AĞABEYİ HAPİSTE

    Sudenur’un ailesi ise endişe içinde bekliyor.

    Güvenlik güçlerinin, 20 ve 26 yaşlarında iki erkek ağabeyi hapiste olan Sudenur Yiğit'i arama çalışmaları devam ediyor.

    Afyonkarahisar da 13 yaşındaki Sudenur’dan haber yok #1

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