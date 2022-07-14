Afyonkarahisar'da 13 yaşlarındaki 2 çocuk evden kaçtı

Aileleri uyurken telefonlarını evde bırakıp kaçan 2 arkadaş için ekipler çalışma başlattı.

Afyonkarahisar'da yaşayan 13 yaşındaki A.E.P. isimli çocuk, 12 Temmuz gecesi ailesi uyurken evden kaçtı.

Sabah olduğunda çocuklarının evde olmadığını gören aile üyeleri ise bir süre çevrede aradıktan sonra ardından polise başvurdu.

Arkadaşının da kaybolduğu öğrenildi

Polis ekiplerinin yaptıkları inceleme ve gelen başvuruları değerlendirmesi ile P.'nin arkadaşı I.Y. için de kayıp başvurusu yapıldığını belirledi.

Ekipler ardından otogar, tren istasyonları başta olmak üzere kent merkezinde geniş çağlı bir arama çalışması başlattı.

Kaçarken telefonlarını evde bıraktılar

İHA'nın aktarımına göre, çocukların evden giderken cep telefonlarını da evlerinde bıraktıkları anlaşıldı.

Polis ekiplerinin kayıp çocukları bulmak için başlattıkları arama çalışması devam ederken, aile üyeleri ise sosyal medyadan çocukların bulunması için paylaşımlar yaparak vatandaşlardan yardım istiyor.