Petrol
96.39
-3.19%
Euro
17.4609
-0.60%
Dolar
17.4884
0.37%
Altın
958.7
-1.29%
Borsa
2387
-0.87%
Bitcoin
349.809
1.41%
BTXN Coin
7.29
1.81%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Güneşli 27 C

    Afyonkarahisar'da 13 yaşlarındaki 2 çocuk evden kaçtı

    Aileleri uyurken telefonlarını evde bırakıp kaçan 2 arkadaş için ekipler çalışma başlattı.
    • 14.07.2022 - 16:39
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Afyonkarahisar'da 13 yaşlarındaki 2 çocuk evden kaçtı

    Afyonkarahisar'da yaşayan 13 yaşındaki A.E.P. isimli çocuk, 12 Temmuz gecesi ailesi uyurken evden kaçtı.

    Sabah olduğunda çocuklarının evde olmadığını gören aile üyeleri ise bir süre çevrede aradıktan sonra ardından polise başvurdu.

    Arkadaşının da kaybolduğu öğrenildi

    Polis ekiplerinin yaptıkları inceleme ve gelen başvuruları değerlendirmesi ile P.'nin arkadaşı I.Y. için de kayıp başvurusu yapıldığını belirledi.

    Ekipler ardından otogar, tren istasyonları başta olmak üzere kent merkezinde geniş çağlı bir arama çalışması başlattı.

    Kaçarken telefonlarını evde bıraktılar

    İHA'nın aktarımına göre, çocukların evden giderken cep telefonlarını da evlerinde bıraktıkları anlaşıldı.

    Polis ekiplerinin kayıp çocukları bulmak için başlattıkları arama çalışması devam ederken, aile üyeleri ise sosyal medyadan çocukların bulunması için paylaşımlar yaparak vatandaşlardan yardım istiyor.

    Afyonkarahisar da 13 yaşlarındaki 2 çocuk evden kaçtı #1

    Afyonkarahisar da 13 yaşlarındaki 2 çocuk evden kaçtı #2


    İlginizi Çekebilir

    Murat A. kazanç garantisi veren yöntemi açıklıyor
    CryptoTrade

    Murat A. kazanç garantisi veren yöntemi açıklıyor

    Çanakkale’de çocukların attığı torpil yangın çıkardı
    3. Sayfa

    Çanakkale’de çocukların attığı torpil yangın çıkardı

    İstanbul'da büyüleyen dolunay görüntüleri
    Yaşam

    İstanbul'da büyüleyen dolunay görüntüleri

    Görüş Bildir