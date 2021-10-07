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Afyonkarahisar'da 15 bin lira değerindeki şamdanlar çalındı

Afyonkarahisar'da 15 bin lira değerindeki şamdanlar çalındı

Cami içerisinde bulunan 15 bin lira değerinde iki adet şamdanın çalınmasının ardından durumu fark eden cami cemaati hemen polisi aradı.