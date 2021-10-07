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- Afyonkarahisar'da 15 bin lira değerindeki şamdanlar çalındı
Afyonkarahisar'da 15 bin lira değerindeki şamdanlar çalındı
Cami içerisinde bulunan 15 bin lira değerinde iki adet şamdanın çalınmasının ardından durumu fark eden cami cemaati hemen polisi aradı.
- İHA
- 07.10.2021 - 16:13
- Güncelleme : 07.10.2021 - 17:00
Afyonkarahisar Ertuğrul Gazi Mahallesi’nde bulunan Eyüp Sultan Camii’nde dün öğle saatlerinde henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi girdi.
Şahıs bulduğu iki adet el dövmesi bakır şamdanları çalıp kayıplara karıştı.
Çalınan şamdanların değerinin 15 bin lira olduğu öğrenildi.
POLİS HIRSIZIN PEŞİNDE
Durumu farkeden cami cemaati hemen polisi aradı.Bölgeye gelen olay yeri inceleme ekipleri, yaptıkları çalışmanın ardından hırsızlıkla ilgili soruşturma başlattı.