Afyonkarahisar'da 18 yaşındaki genç ölü bulundu Emirdağ ilçesinde Halilhan Kahya, park halindeki otomobilin sürücü koltuğunda başından silahla vurulmuş halde bulundu ve hastane morguna kaldırıldı.

DHA

Afyonkarahisar'ın Emirdağ'a bağlı Elhan köyü yolunda park halinde duran otomobilin sürücü koltuğunda hareketsiz kişiyi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kontrolde, kapısı açık aracın sürücü koltuğunda oturur vaziyetteki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

18 YAŞINDAKİ HALİLHAN KAYA OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Ekipler, başından silahla vurulan kişinin 18 yaşındaki Halilhan Kahya olduğunu tespit etti. Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Kahya'nın cansız bedeni, hastane morguna kaldırıldı. Cinayet şüphesi ile soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)