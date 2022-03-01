2 katlı ahşap bina alevler içinde yanarken, harabeye dönen evde yaşayan anne ve kızının misafirlikte olması facianın önüne geçti. Yangın ise olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine bağlı Yeşilyurt köyünde sabaha karşı, Veysel Kılıçaslan isimli şahsa ait 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

EV ALEVLER İÇİNDE YANDI

Evden yükselen dumanları gören köy sakinleri, itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde yangına müdahale etti. Alevlerin her iki katı da sardığı yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından söndürülebildi.

Afyonkarahisar'da 2 katlı ev alevler içinde yandı VİDEO



FACİADAN DÖNÜLDÜ

Yangının ardından ev harabeye dönerken, evde yaşayan anne ve kızının önceki gün misafirlik için Denizli’de bulunan oğulları Veysel Kılıç’ın yanına gittikleri belirtildi.

Anne ve kızın yangın esnasında misafirlikte olması ise yaşanabilecek bir facianın önüne geçti. Yangının çıkış nedeni ile ilgili itfaiye tarafından başlatılan inceleme devam ediyor.