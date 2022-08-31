Afyonkarahisar’da 2 kişinin öldüğü cinayet gibi kaza kamerada

Kavşakta tırın çarptığı taksi, paramparça oldu. Taksinin içerisindeki 2 kişi can verirken, feci anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Afyonkarahisar’ın kent merkezindeki Otogar Kavşağı’nda seyir halinde olan Recep A. idaresindeki 03 T 0190 plakalı ticari taksiye, Ali İ. yönetimindeki 47 PT 219 plakalı tır çarptı.

Çarpmanın etkisi ile ticari taksi hurdaya döndü.

Taksinin ön camı başta olmak üzere birçok parçası, tırın arka dorsesine saplandı.

Biri kaza yerinde diğeri hastanede can verdi

Kaza sonrası Recep A. olay yerinde, yanında yolcu olarak bulunan Berkay Ö. ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Tır sürücüsü Ali İ. ise bu kazadan yaralı kurtuldu.

Sürücünün tedavisini devam ettiği öğrenildi.

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Cinayet gibi kaza kamerada

Öte yandan dün yaşanan feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, kavşaktan çıkış yapan ticari taksiye yolun sağ tarafından gelen tırın büyük bir hızla çarptığı, çarpmanın etkisi ile taksinin savrulduğu ve parçalanmaya başladığı anlar yer aldı.

İHA’nın haberine göre kaza ile ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturmanın sürüyor.