Petrol
82.65
2.06%
Euro
19.8193
0.10%
Dolar
18.6835
0.11%
Altın
1.079
0.43%
Borsa
5422
0.00%
Bitcoin
319.000
0.03%
BTXN Coin
6.59
-8.59%
Bitexen
10ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 10 C

    Afyonkarahisar'da 26 yaşındaki genç 50 suç kaydından tutuklandı

    Kentte 17 yıl 18 ay hapis cezasıyla aranan ve 50 suç kaydı bulunan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.
    • 23.12.2022 - 11:03
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Afyonkarahisar'da 26 yaşındaki genç 50 suç kaydından tutuklandı

    Afyonkarahisar'da hırsızlık suçundan aranan bir şahıs akıllara durgunluk verdi.

    Farklı suçlardan aranan 26 yaşındaki zanlının onlarca dosyası olması görenleri hayrete düşürüyor.

    Uzun süredir ekipleri peşine takan genç polisin dikkati sayesinde tespit edildi.

    50 suç kaydı bulunan genç yakalandı

    17 yıl 18 ay hapis cezasıyla aranan ve 50 suç kaydı bulunan 26 yaşındaki İ.K., şehir merkezinde bir otomobil galerisinde yakalandı.

    Şüpheli cezaevine gönderildi

    İHA'nın haberine göre, şahıs polis tarafından E Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.

    Afyonkarahisar da 26 yaşındaki genç 50 suç kaydından tutuklandı #1


    Robotik Sistemle Kazanç Sağlamak İçin Tıklayın!
    Advertorial

    Robotik Sistemle Kazanç Sağlamak İçin Tıklayın!

    Rusya'nın Patriot uyarısı: Meşru hedefimiz olacak
    Dünya

    Rusya'nın Patriot uyarısı: Meşru hedefimiz olacak

    İkinci kez ısıtıldığında zehirleyen 6 yiyecek!
    Sağlık

    İkinci kez ısıtıldığında zehirleyen 6 yiyecek!

    Görüş Bildir