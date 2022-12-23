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- Afyonkarahisar'da 26 yaşındaki genç 50 suç kaydından tutuklandı
Afyonkarahisar'da 26 yaşındaki genç 50 suç kaydından tutuklandı
Kentte 17 yıl 18 ay hapis cezasıyla aranan ve 50 suç kaydı bulunan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.
- 23.12.2022 - 11:03
Afyonkarahisar'da hırsızlık suçundan aranan bir şahıs akıllara durgunluk verdi.
Farklı suçlardan aranan 26 yaşındaki zanlının onlarca dosyası olması görenleri hayrete düşürüyor.
Uzun süredir ekipleri peşine takan genç polisin dikkati sayesinde tespit edildi.
50 suç kaydı bulunan genç yakalandı
17 yıl 18 ay hapis cezasıyla aranan ve 50 suç kaydı bulunan 26 yaşındaki İ.K., şehir merkezinde bir otomobil galerisinde yakalandı.
Şüpheli cezaevine gönderildi
İHA'nın haberine göre, şahıs polis tarafından E Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.