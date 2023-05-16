Afyonkarahisar’da 2’si öğrenci 4 kişi boğuldu, soruşturma açıldı İkisi öğrenci 4 kişinin boğularak hayatını kaybettiği piknik faciasının ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, okul yönetimi ve piknikte görevli öğretmenler hakkında idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.

İHA

Geçtiğimiz hafta sonu, Afyonkarahisar’da feci bir olay yaşandı…

Hocalar Lisesi’nde öğrenim gören lise son sınıf öğrencisi gençler, öğretmenleri ile birlikte yıl sonu pikniği için Sandıklı’daki Akdağ Tabiat Parkı’na gitti.

Gençlerden biri burada bulunan göletin üzerindeki köprüye çıkarak, fotoğraf çektirmek istedi.

2’si öğrenci 4 kişi boğularak can verdi

Bu sırada ismi öğrenilmeyen genç, dengesini kaybederek gölete düştü.

Bunu gören arkadaşları Mehmet Can Küçükoğlu ile Ramazan Aydın da suya atladı.

Liselilerin suda paniklediğine şahit olan servisin şoförü Yusuf Kezer ve Halil Erkan da, peşlerinden suya girdi.

Piknik, faciayla bitti.

2’si öğrenci 4 kişi boğularak can verdi.

Adli ve idari soruşturma açıldı

Olayın ardından parka sevk edilen Konya İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği’ne bağlı Kurbağa Adamlar, 4 kişinin cansız bedenlerini sudan çıkardı.

Önce otopsileri yapılan 4 kişinin cenazesi, dün toprağa verildi.

Bugün de yürekleri yakan olaya ilişkin Cumhuriyet Savcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü de okul yönetimi ile piknikte görevli öğretmenler hakkında idari soruşturma açtı.