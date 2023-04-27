Afyonkarahisar'da 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti Emirdağ'da hafif ticari araç ve 2 TIR'ın karıştığı kazada Çakır Köycü ile Fatma Bayer yaşamını yitirdi.

DHA

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, Emirdağ- Yunak kavşağında meydana Çakır Köycü idaresindeki hafif ticari araç ile H.İ.Y. (47) yönetimindeki tır çarpıştı.

Ardından hafif ticari araca aynı istikamette seyreden M.G.'nin (46) kullandığı tır çarptı.

Kazada Çakır Köycü ile aynı araçta bulunan Fatma Bayer ağır yaralandı.

2 kişi hayatını kaybetti

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Emirdağ Devlet Hastanesi'ne götürülen Çakır Köycü ve Fatma Bayer kurtarılamadı.

Çakır Köycü ile Fatma Bayer'in cenazeleri morga konuldu. Hurdaya dönen araç kurtarıcıyla kaza yerinden kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.