Afyonkarahisar'da 30 yolcusu bulunan otobüs kaza yaptı

Afyonkarahisar'da bir yolcu otobüsü içerisindeki 30 yolcusuyla kazaya karıştı. Kazada yaralanan olmazken yolcular, başka bir otobüse nakledildi.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi Zahire Pazarı yakınlarında sabaha karşı, Fethiye-İstanbul seferi yapan Osman K., yönetimindeki 48 DG 907 plakalı, içerisinde 30 yolcu bulunan otobüs, Zahire Pazarı yakınlarına geldiği esnada sürücüsünün henüz belirlenemeyen sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Araçta 30 yolcu bulunuyordu

Otobüs, yol kenarındaki refüje çarparak durabildi. İçerisinde 30 yolcunun bulunduğu otobüste büyük panik yaşanırken, kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.





Yolcular başka otobüse aktarıldı

İHA'nın habeirne göre, bölgeye gelen kurtarma ekipleri kazada ölen ya da yaralananın olmadığını görünce rahat bir nefes aldı. Maddi hasarla atlatılan kazanın ardından yolcular eşyaları ile birlikte bölgeye gelen firmaya ait başka bir otobüse nakledildi.



