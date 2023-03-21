Afyonkarahisar'da 37 aracın lastiklerini kesen şüpheli gözaltına alındı Afyonkarahisar'da 37 aracın lastiklerini kesen şüpheli cadde ve sokaklardaki kameraların kayıtlarının incelenmesinin ardından yakalandı.

Afyonkarahisar'ın çeşitli mahallelerinde araçların lastiklerinin bıçakla kesildiği şikayeti üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri cadde ve sokaklardaki kameraların kayıtlarını inceledi.

Çalışmada şüphelinin M.A. olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şüphelinin 37 aracın lastiklerini kestiği belirlendi.

Şüphelinin bazı araçların lastiğini kestiği anlar da kameralarca kaydedildi.

M.A. alkolün etkisiyle olayları gerçekleştirdiğini, kimsenin kendisini yönlendirmediğini, kimse ile husumetinin olmadığını iddia etti.