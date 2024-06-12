Afyonkarahisar'da 5 yıldızlı termal otelde yangın çıktı 5 yıldızlı bir termal otelin çatısında sabaha karşı çıkan yangın, itfaiyenin 4 saat süren müdahalesiyle söndürüldü.

DHA

Afyonkarahisar kent merkezi Antalya-İzmir kara yolundaki 'Jura Otel' adlı 5 yıldızlı termal tesisin çatı katında saat 04.00 sıralarında çıkan alevler, büyüyüp şehrin pek çok noktasından görülebilecek yangına dönüştü.

İhbar üzerine itfaiye ekipleri, olay yerine ulaştı ve yangına müdahale etti.

4 saatte söndürüldü

Ekiplerin müdahalesi ile yangın 4 saatte kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmaları sürerken, herhangi can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı belirtildi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)