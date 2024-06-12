Afyonkarahisar'da 5 yıldızlı termal otelde yangın çıktı

DHA
Afyonkarahisar kent merkezi Antalya-İzmir kara yolundaki 'Jura Otel' adlı 5 yıldızlı termal tesisin çatı katında saat 04.00 sıralarında çıkan alevler, büyüyüp şehrin pek çok noktasından görülebilecek yangına dönüştü.
İhbar üzerine itfaiye ekipleri, olay yerine ulaştı ve yangına müdahale etti.
4 saatte söndürüldü
Ekiplerin müdahalesi ile yangın 4 saatte kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmaları sürerken, herhangi can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı belirtildi.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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