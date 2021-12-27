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- Afyonkarahisar’da 7 yaşındaki çocuk pencereden düşüp öldü
Afyonkarahisar’da 7 yaşındaki çocuk pencereden düşüp öldü
İkinci kattaki evin açık bırakılan penceresinden düşen 7 yaşındaki Cennet, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
- DHA
- 27.12.2021 - 11:23
- Güncelleme : 27.12.2021 - 11:43
Afyonkarahisar’ın Ofis Caddesi'ndeki 4 katlı binanın 2'nci katında babaannesinin evinde kalan 7 yaşındaki Cennet Keskin, açık bırakılan pencereden beton zemine düştü.
Yaklaşık 11 metre yükseklikten düşen Keskin, ağır yaralandı.
HEMEN HASTANEYE KALDIRILDI
25 Aralık'ta saat 13.00 sıralarında meydana gelen olay sonra ihbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Keskin'i ambulansla Sandıklı Devlet Hastanesi'ne götürdü.
Keskin, daha sonra Afyon Kocatepe Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.
HAYATA TUTUNAMADI
Yoğun bakım servisinde tedavisi süren Cennet Keskin, bugün saat 03.00 sıralarında yaşamını yitirdi.
Otopsi sonrası Keskin'in cenazesi ailesine teslim edilecek.
ANNE VE BABASI AYRIYDI
Cennet Keskin'in, anne ile ayrı yaşayan babası Ahmet Keskin ile birlikte babaannesinde kaldığı belirtildi.