Euro
12.7693
2.65%
Dolar
11.2715
2.55%
Altın
654.5610
2.54%
Borsa
1,914.21
1.21%
Bitcoin
584.040
0.09%
BTXN Coin
37.98
2.34%
13ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 13 C

    Afyonkarahisar’da 7 yaşındaki çocuk pencereden düşüp öldü

    İkinci kattaki evin açık bırakılan penceresinden düşen 7 yaşındaki Cennet, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
    • DHA
    • 27.12.2021 - 11:23
    • Güncelleme : 27.12.2021 - 11:43
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Afyonkarahisar’da 7 yaşındaki çocuk pencereden düşüp öldü

    Afyonkarahisar’ın Ofis Caddesi'ndeki 4 katlı binanın 2'nci katında babaannesinin evinde kalan 7 yaşındaki Cennet Keskin, açık bırakılan pencereden beton zemine düştü.

    Yaklaşık 11 metre yükseklikten düşen Keskin, ağır yaralandı.

    HEMEN HASTANEYE KALDIRILDI

    25 Aralık'ta saat 13.00 sıralarında meydana gelen olay sonra ihbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Keskin'i ambulansla Sandıklı Devlet Hastanesi'ne götürdü.

    Keskin, daha sonra Afyon Kocatepe Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

    Afyonkarahisar’da 7 yaşındaki çocuk pencereden düşüp öldü #1

    HAYATA TUTUNAMADI

    Yoğun bakım servisinde tedavisi süren Cennet Keskin, bugün saat 03.00 sıralarında yaşamını yitirdi.

    Otopsi sonrası Keskin'in cenazesi ailesine teslim edilecek.

    Afyonkarahisar’da 7 yaşındaki çocuk pencereden düşüp öldü #2

    ANNE VE BABASI AYRIYDI

    Cennet Keskin'in, anne ile ayrı yaşayan babası Ahmet Keskin ile birlikte babaannesinde kaldığı belirtildi.

    Afyonkarahisar’da 7 yaşındaki çocuk pencereden düşüp öldü #3

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir