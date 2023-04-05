Afyonkarahisar'da ağaca çarpan araç sürücüsü yara almadı

İHA
Afyonkarahisar'da korkunç bir kaza yaşandı.
İhsaniye ilçesinde yaşanan olayda, 43 yaşındaki R.K. kontrolündeki 26 AFH 856 plakalı ticari araç kontrolden çıktı.
Henüz bilinemeyen bir sebeple hakimiyeti kaybedilen araç savruldu.
Ağaca çarparak durdu
Daha sonrasında tarım arazisine giren araç, ağaçlara çarparak durabildi.
Kendi imkanlarıyla çıktı
Kaza yara almadan atlatan sürücü kendi imkanları ile araç içerisinde çıktı.
Ardından ihbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.